Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені

Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв – лікарні, інтернат, котельню, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністраціїу відеозверненні."Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", – сказав Кім.За його словами, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".