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Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені

Росіяни вночі хаотично обстріляли Миколаїв, є поранені
Російські війська вночі хаотично обстріляли Миколаїв – лікарні, інтернат, котельню, внаслідок чого 2 особи отримали поранення.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у відеозверненні.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі хаотичним вогнем лікарні, інтернат, котельню – потрапили у трубу. Наразі жертв немає від обстрілу. 2 поранених", – сказав Кім.

За його словами, ворог змінює тактику – тепер російські військові виїжджають, стріляють і тікають назад. Окупанти розміщуються у селах, квартируються у сільських школах та будинках, тому ЗСУ не можуть "щільно накривати їх у відповідь".

Кім зазначив, що оскільки зараз правил немає, то тепер працюватимуть із ворогом "жорсткіше".

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Теги: Миколаїв, Віталій Кім
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