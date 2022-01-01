Окупанти оголосили Запорізьку АЕС власністю «Росатому»





Про це Петро Котін.



"Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому" і більше вона Україні не належить", - розповів Котін.



За його словами, окупанти заявили, що "зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Запорізькій АЕС окупанти зібрали керівний персонал і повідомили, що тепер станція перебуває у власності "Росатому".Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом""Сьогодні представники так званої військово-цивільної адміністрації приїхали на станцію, зібрали менеджмент. Вони прізвища свої не називають – кажуть лише, що вони є представниками військово-цивільної адміністрації. Вони заявили менеджменту, що це зараз станція "Росатому" і більше вона Україні не належить", - розповів Котін.За його словами, окупанти заявили, що "зайшли сюди надовго і це зараз територія орди, тому атомна станція має працювати відповідно до указів "Росатому".

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