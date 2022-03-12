Лінії електропередач до ЧАЕС намагаються відремонтувати





Про це пише



Технічні спеціалісти, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач у четвер, згідно з даними ядерного наглядача ООН.



Лінії були повністю перерізані на початку цього тижня, а остання була "знищена в результаті обстрілу окупантів" у середу, говорив міністр енергетики України.



Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об’єкта з середи, а додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.



Російські військові утримують персонал законсервованої Чорнобильської АЕС фактично у заручниках.



Близько 211 технічних співробітників і охоронців ЧАЕС фактично проживають на об’єкті і перебувають у "дедалі складніших умовах", бо запаси продовольства скорочуються, повідомляє МАГАТЕ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції ремонтуються, повідомляє наглядовий орган ООН.Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.Технічні спеціалісти, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач у четвер, згідно з даними ядерного наглядача ООН.Лінії були повністю перерізані на початку цього тижня, а остання була "знищена в результаті обстрілу окупантів" у середу, говорив міністр енергетики України.Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об’єкта з середи, а додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.Російські військові утримують персонал законсервованої Чорнобильської АЕС фактично у заручниках.Близько 211 технічних співробітників і охоронців ЧАЕС фактично проживають на об’єкті і перебувають у "дедалі складніших умовах", бо запаси продовольства скорочуються, повідомляє МАГАТЕ.

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