Лінії електропередач до ЧАЕС намагаються відремонтувати

Лінії електропередач до ЧАЕС намагаються відремонтувати
Пошкоджені лінії електропередач до Чорнобильської атомної електростанції ремонтуються, повідомляє наглядовий орган ООН.

Про це пише Українська правда з посиланням на CNN.

Технічні спеціалісти, які обслуговують Чорнобильську атомну електростанцію, розпочали ремонтувати пошкоджені лінії електропередач у четвер, згідно з даними ядерного наглядача ООН.

Лінії були повністю перерізані на початку цього тижня, а остання була "знищена в результаті обстрілу окупантів" у середу, говорив міністр енергетики України.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що дизельні генератори забезпечують резервне живлення об’єкта з середи, а додаткові запаси палива доставлені на контрольований Росією об’єкт.

Російські військові утримують персонал законсервованої Чорнобильської АЕС фактично у заручниках.

Близько 211 технічних співробітників і охоронців ЧАЕС фактично проживають на об’єкті і перебувають у "дедалі складніших умовах", бо запаси продовольства скорочуються, повідомляє МАГАТЕ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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