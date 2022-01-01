Нацгвардієць знищив російського снайпера на відстані в один кілометр
Сьогодні, 06:31
Миколаївський гвардієць влучним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера, який знаходився на дистанції більше 1000 м.
Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії України.
Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.
"Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.
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Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії України.
Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.
"Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.
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