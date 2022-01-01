Нацгвардієць знищив російського снайпера на відстані в один кілометр





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Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.



"Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Миколаївський гвардієць влучним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера, який знаходився на дистанції більше 1000 м.Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії України Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям."Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.

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