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Нацгвардієць знищив російського снайпера на відстані в один кілометр

Нацгвардієць знищив російського снайпера на відстані в один кілометр
Миколаївський гвардієць влучним кулеметним вогнем знищив ворожого снайпера, який знаходився на дистанції більше 1000 м.

Про це повідомляється на сторінці Нацгвардії України.

Як повідомили у НГУ, на території одного із миколаївських підприємств неподалік передових позицій українських захисників, було помічено ворожого снайпера, який вже не першу добу не давав спокою нашим бійцям.

"Влучним кулеметним вогнем один з гвардійців знищив стрілка, що знаходився на дистанції більше 1000 м", - повідомили у Нацгвардії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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