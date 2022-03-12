Польща збільшує армію втричі





Про це повідомляє Матеуша Моравецького.



"Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон "Про захист Вітчизни". За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів - ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування).



У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи",- йдеться в повідомленні.



Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.



Як зазначається, цей законопроект був розроблений ще у минулому році і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.



Законопроект передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польський Сейм прийняв закон "Про захист Вітчизни", яким збільшується витрати на оборону та майже в три раз збільшується чисельність армії.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польського прем’єра"Сейм Польщі сьогодні ухвалив закон "Про захист Вітчизни". За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів - ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування).У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи",- йдеться в повідомленні.Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президентаЯк зазначається, цей законопроект був розроблений ще у минулому році і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.Законопроект передбачає вже з наступного року збільшує фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Планується випуск спеціальних фінансових інструментів, що дозволять профінансувати це підвищення.

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