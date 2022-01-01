На Сумщині погодили ще 6 зелених коридорів

На Сумщині погодили ще шість зелених коридорів для евакуації наслення.Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.Так, на 12 березня вдалося погодити зелені коридори за такими напрямками руху:Тростянець - Полтава(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).Частково на автобусах та на особистому транспорті.Суми - Полтава(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.Лебедин - Полтава(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.Конотоп - Полтава(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.Велика Писарівка - Полтава(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.Краснопілля - Полтава(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).Частково на автобусах та на особистому транспорті.Місця збору та час виїзду колон повідомлять згодом.