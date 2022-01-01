На Сумщині погодили ще 6 зелених коридорів
Сьогодні, 03:44
На Сумщині погодили ще шість зелених коридорів для евакуації наслення.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, на 12 березня вдалося погодити зелені коридори за такими напрямками руху:
Тростянець - Полтава
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми - Полтава
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин - Полтава
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтава
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтава
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місця збору та час виїзду колон повідомлять згодом.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Так, на 12 березня вдалося погодити зелені коридори за такими напрямками руху:
Тростянець - Полтава
(Тростянець, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Суми - Полтава
(Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Суми виїжджають колони людей на особистому транспорті, а з міста Лохвиця на Полтавщину будуть відправлені автобуси для вивезення людей, які не мають особистого транспорту.
Лебедин - Полтава
(Лебедин, Штепівка, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Лебедин виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Конотоп - Полтава
(Конотоп, Шевченкове, Хмелів, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
З міста Конотоп виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Велика Писарівка - Полтава
(Велика Писарівка, Охтирка, Хухра, Котельва, Полтава).
Із селища Велика Писарівка виїжджають колони людей на особистому транспорті та автобусах.
Краснопілля - Полтава
(Краснопілля, Верхня Сироватка, Суми, Голубівка, Вільшана, Недригайлів, Коровинці, Ромни, Андріяшівка, Лохвиця, Лубни, Полтава).
Частково на автобусах та на особистому транспорті.
Місця збору та час виїзду колон повідомлять згодом.
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