Українські льотчики здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки
Сьогодні, 03:15
У 16 день війни українські льотчики здійснювали авіанальоти та повітряні бої.
Про це повідомляють на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.
Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності.
Як от від зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 та С-300, які нині вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.
Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.
Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України.
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Про це повідомляють на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.
Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності.
Як от від зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 та С-300, які нині вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.
Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.
Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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