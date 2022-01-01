Українські льотчики здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки

Українські льотчики здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки
У 16 день війни українські льотчики здійснювали авіанальоти та повітряні бої.

Про це повідомляють на сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

11 березня, група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких нанесла потужні ракетно-бомбові удари по броньованій техніці та живій силі рашистів.

Винищувальна авіація Повітряних Сил ЗС України на літаках Су-27 та МіГ-29 за значної чисельної переваги противника провела до десяти повітряних боїв на кількох напрямках і повернулась без втрат. По ворожих літаках було випущено дев’ять ракет «повітря-повітря» середньої та малої дальності.

Як от від зенітних ракетних підрозділів Бук-М1 та С-300, які нині вразили п’ять повітряних цілей: безпілотний літальний апарат «Форпост» та чотири гелікоптери окупантів. Втім, інформація ще уточнюється.

Також, є інформація від протиповітряної оборони оперативного командування «Північ» про ураження рашистського винищувача-бомбардувальника Су-34 на Чернігівщині.

Цей день запам’ятається зухвалою провокацією російських фашистів, які обстріляли літаками з території України мирні білоруські села, з метою звинуватити у цьому Повітряні Сили Збройних Сил України.

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Теги: Україна, війна, росія, авіація
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