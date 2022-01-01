На Сумщині тероборона голіруч зупинила колону окупантів та відібрала техніку. ФОТО, ВІДЕО

На Сумщині тероборона голіруч зупинила колону окупантів та відібрала техніку. ФОТО, ВІДЕО
У Сумській області представники територіальної оборони зупинили колону ворожої техніки.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Тероборона Сумщини чинить супротив щодня: збирає трофеї і знешкоджує ворога", - написав голова ОВА і додав, що на 16 день війни в Сумському районі тероборонівці проявили героїзм.

Бійці голіруч зупинилм 3 танки Росії та одну САУ.

Також Дмитро Живицький додав, що внаслідок бою загинуло як мінімум 2 російських окупанти.


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Теги: війна, Сумщина, росія
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