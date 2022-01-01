В Україні створили окрему структуру, яка займатиметься полоненими

Президент Українизвернувся до українців після 16 днів війни, яку Росія почала проти України. Кількість полонених росіян сягнула такого рівня, тому сьогодні, 12 березня, Кабмін створив координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими.Про це йдеться у нічному зверненні президента.11 березня у Мелітополі окупанти захопили мера міста, який захищає Україну та людей."Це ознака слабкості загарбників. Вони не отримали ніякої підтримки на нашій землі. Тому вони перейшли до нової стадії терору, коли намагаються фізично ліквідувати представників законної влади", - сказав Зеленський.Він додав, що це злочин не тільки проти конкретної людини, це злочин проти демократії. Дії російських загарбників будуть прирівнюватися до дій терористів ІДІЛ."Україна вимагає негайно звільнити мера Мелітополя і забезпечити безпеку усіх голів громад. Якщо ви перетворюєтеся на ІДІЛ, то який сенс з вами взагалі розмовляти?" - сказав Зеленський.Російські війська сьогодні не пропустили гуманітарну допомогу у Маріуполь, але спроби будуть продовжуватися і далі.За словами Зеленського, кількість убитих окупантів вже перевищує 12 000. Поранених - в рази більше."Кількість полонених росіян сягнула такого рівня, що це питання не можна вже лишити тим структурам, які в були в нас до війни. Ми створюємо координаційний штаб з питання поводження з військовополоненими", - резюмував Зеленський.Він звернувся до матерів російських солдат і просить не віддавати їх на смерть в Україну або в полон.