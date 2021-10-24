У Миколаєві окупанти обстріляли лікарню для онкохворих





Про це Максим Безносенко.



"Нападати на слабкого може лише потвора. Про слабке – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії", — написав Безносенко.



Жертв внаслідок ворожого обстрілу немає.



"Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі", — додав Безносенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Миколаєві російські окупанти обстріляли лікарню для онкохворих.Про це повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я"Нападати на слабкого може лише потвора. Про слабке – це не про нас, це про наших хворих. Щойно ці нелюди обстріляли онкологічну лікарню. Лікарня, яка надає допомогу хворим на онкологію з усієї Миколаївської області. Якщо Росія бачить в онкологічних хворих рівного супротивника, який несе загрозу - вона не просто хвора, вона вже в агонії", — написав Безносенко.Жертв внаслідок ворожого обстрілу немає."Нелюди поцілили, але великої шкоди, на щастя не завдали. Тож працюємо далі", — додав Безносенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію