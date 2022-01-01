12 березня на Волині: гортаючи календар

12 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає телеведуча «5 каналу», уродженка Луцька, Олена Абаза (на фото).

Також сьогодні день народження у директора гімназії №21 Луцька Олега Ковальчука, завідувача бібліотеки-філії №10 Надії Чміль, режисера Волинської дирекції НСКУ та актриси театру-студії «ГаРмИдЕр» Юлії Яцун, директора ТзОВ «Золоте яблуко» Людмили Лозинської, а також у волонтера Тараса Карвіни.

Іменини цього дня у Прокопа.

Вітаємо усіх іменинників та тих, у кого сьогодні день народження. Зичимо міцного здоров’я, удачі у всьому та радості від життя.

12 березня 2008 року вперше відзначався Всесвітній день проти кіберцензури. Цей день був започаткований за ініціативою неурядових організацій «Репортери без кордонів» і «Міжнародна амністія».

День землевпорядника — професійне свято в Україні. Відзначається щороку в другу суботу березня, починаючи з 2000 року. Свято встановлено 11 грудня 1999 року Указом Президента України Леоніда Кучми.

Народився Олександр Скіпальський (1945).
Український генерал-лейтенант (1995), двічі заступник голови СБУ (1997-98, 2006-2007). Один з творців і голова Спілки офіцерів України (СОУ)

Народився Володимир Вернадський (1863).
Український філософ, природознавець, мислитель, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології, космізму. Один із засновників Української Академії наук.

Підписано договір про завершення радянсько-фінської війни (1940).
Договір підписали після нетривалих переговорів у Москві. Згідно з цим документом, бойові дії припинялися в 12:00 13 березня 1940 року.

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Теги: День народження, Луцьк
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