«Укрпошта» показала нову марку «Русский военный корабль, иди на*уй»
11 березень, 23:35
"Укрпошта" влаштувала конкурс ескізів під назвою: "Русский военный корабль, иди на*уй!".
Про це йдеться на фейсбук-сторінці пошти.
Так, до участі запросили українських ілюстраторів, художників та дизайнерів та влаштували народне голосування. І от, 11 березня, компанія оголосила переможця.
Найбільше голосів зібрав ескіз художника Boris Groh:
За цю роботу проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.⠀
"Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк. Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", – йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться на фейсбук-сторінці пошти.
Так, до участі запросили українських ілюстраторів, художників та дизайнерів та влаштували народне голосування. І от, 11 березня, компанія оголосила переможця.
Найбільше голосів зібрав ескіз художника Boris Groh:
За цю роботу проголосувало понад 1700 людей з 8 тисяч усіх голосів.⠀
"Залишається лиш завершити організаційні питання та передати ескіз у друк. Тож не будемо гаяти часу! Беремось до роботи, щоб найближчим часом ви вже змогли скористатися маркою й відправили тому, кому потрібно", – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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