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Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів

Аеродром добили, він повністю знищений, – Поліщук про результат обстрілів
Аеродром поблизу Луцька, який сьогодні, 11 березня, вдруге обстріляли ворожими ракетами, тепер повністю знищений.

Про це під час телемарафону розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Міський голова Луцька зауважив, що важко сказати, для чого Росія вдруге здійснила ракетні удари. Адже аеродром біля Луцька був виведений з ладу ще 24 лютого після першого обстрілу.

«Він вже був непридатний для використання за своїм функціональним призначенням. Сьогодні аеродром добили, він повністю знищений. На мою думку, реальної цілі пошкодити військову інфраструктуру не було. Можливо, метою було посіяти паніку і збільшити страх і, можливо, отримати якесь підсилення агресора перед переговорами, якщо такі переговори відбудуться», – сказав Поліщук.

За його словами, житлові будинки розташовані в кількасот метрах від аеродрому. Але людям не давали вказівки виїжджати.

«Був добитий сьогодні склад паливно-мастильних матеріалів, який загорівся», – резюмував міський голова.

Нагадаємо, що у Луцьку в проміжку між 05:45 та 05:50 ранку 11 березня пролунали 4 гучні вибухи. Станом на 07:08 Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.

Внаслідок цього загинули четверо військовослужбовців, 6 людей поранено.

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Теги: Поліщук, Луцьк, аеродром
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