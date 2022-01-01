«Якщо зайдуть на Волинь, то поїдуть в поліетиленових мішках», – представник МВС України про білорусів





Про це під час телемарафону висловився радник міністра внутрішніх справ України Вадим Данисенко.



За словами Денисенка, є декілька причин, які дозволяють йому мати сумніви у тому, що Білорусь стане воювати проти України.



«Перша причина – соцопитування. Реальне соцопитування показало, що тільки 3% білорусів готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він ітиме сюди зі своєю армією.



Друга причина – у тому, що білоруська армія – це не російська. Це не друга армія світу. Вона невелика, всього складається з 40 тисяч людей, реальних бойових підрозділів – 7–8 тисяч», – сказав представник МВС.



Далі він висловився про те, що у випадку вторгнення в Україну через Волинь їх чекає поразка.



«Якщо вони зайдуть на Волинь, то багато з них поїдуть в поліетиленових мішках. А як тільки з’являться поліетиленові мішки, можна не сумніватися, що крах режиму Лукашенка тільки прискориться.

І Лукашенко не може цього не розуміти», - сказав Денисенко.



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Тож, за його словами, ймовірність нападу білорусів наразі достатньо невелика. Якщо ж вони все ж наважаться, то достатньо швидко зрозуміють, що даремно це зробили.



Нагадаємо, за попередніми даними, підозрювали, що



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на понад 22 годину 11 березня жодні білоруські війська на територію України не заходили. Українська сторона сумнівається у тому, що білоруси таки підуть.Про це під часвисловився радник міністра внутрішніх справ УкраїниЗа словами Денисенка, є декілька причин, які дозволяють йому мати сумніви у тому, що Білорусь стане воювати проти України.«Перша причина – соцопитування. Реальне соцопитування показало, що тільки 3% білорусів готові до війни з Україною. Лукашенко не може не розуміти, що це буде початок кінця його правління, якщо він ітиме сюди зі своєю армією.Друга причина – у тому, що білоруська армія – це не російська. Це не друга армія світу. Вона невелика, всього складається з 40 тисяч людей, реальних бойових підрозділів – 7–8 тисяч», – сказав представник МВС.Далі він висловився про те, що у випадку вторгнення в Україну через Волинь їх чекає поразка.«Якщо вони зайдуть на Волинь, то багато з них поїдуть в поліетиленових мішках. А як тільки з’являться поліетиленові мішки, можна не сумніватися, що крах режиму Лукашенка тільки прискориться.І Лукашенко не може цього не розуміти», - сказав Денисенко.Тож, за його словами, ймовірність нападу білорусів наразі достатньо невелика. Якщо ж вони все ж наважаться, то достатньо швидко зрозуміють, що даремно це зробили.Нагадаємо, за попередніми даними, підозрювали, що білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення 11 березня о 21.00.

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