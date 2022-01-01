Виїжджали під обстрілами: переселенці розповіли, як дісталися Луцька. ВІДЕО





Про це Тарас Войтович.



Більшість з вимушено евакуйованих розповіли, що тікати довелося під ворожими обстрілами. Деякі родини, перш ніж виїхати із небезпечної зони, по кілька діб провели у підвалах.



Страх за тих, хто лишився



18 річний Максим Бардінов каже: виїжджали з Харкова під обстрілами. Живучи в гуртожитку, розповідає юнак, весь час думає про тих, хто лишився у місті.



"Я з усіма маю зв’язок. З усіма все добре. Дехто лишився в Харкові. Я в дуже сильному шоці з цього. Маю надію, що все це скоро закінчиться", – каже хлопець. Як розповіла його бабуся Надія Дудко, родина жила в районі Салтівка, який обстрілювали майже щодня.



"Дуже страшно було. Там уже зачепило кусок дому. Але поки стоїть ще. Хто знає, що далі буде. Куди вертатися будемо, хто його зна", – розповіла пенсіонерка.



Сім діб у бомбосховищі



Сім’я Юлії Борисенко з Харкова сім діб провела у бомбосховищі. Жінка каже: назад повертатися не хоче.



"Змінні речі. Більше нічого не брали. Ще документи. Те що в руках можна нести. Ніяких валіз. Збиралися дуже швидко. Довго чекали на потяг. Все інше нам тут надали: речі, їжу, усього достатньо", – розповіла харків'янка.



Виїхали заради дітей



Подружжя Гнатюків із трьома дітьми приїхало з окупованого селища Михайлівка Запорізької області.



Як розповіла Марина Гнатюк, поїхали з рідного селища заради дітей.



"Нічого доброго немає. Обстрілів немає, жертв немає, але волонтери не можуть до нас проїхати. Там нужда в продуктах, в медикаментах. Там дуже важко зараз", – каже жінка.



Зі слів директора коледжу Тарас Войтович, студентів на час дії воєнного стану виселили. Педагогічний колектив допоміг приїжджим облаштуватися в гуртожитку. Деяку техніку довелося докупити, постільну білизну зібрав колектив.



За словами керівниці департаменту соцзахисту населення Оксани Гобод: зараз на Волині перебуває понад 14 тисяч вимушено переселених українців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 50 жінок, чоловіків та дітей, жителів Харкова та Запорізької області нині проживають у гуртожитку Волинського коледжу культури та мистецтв.Про це Суспільному керівник закладуБільшість з вимушено евакуйованих розповіли, що тікати довелося під ворожими обстрілами. Деякі родини, перш ніж виїхати із небезпечної зони, по кілька діб провели у підвалах.18 річнийкаже: виїжджали з Харкова під обстрілами. Живучи в гуртожитку, розповідає юнак, весь час думає про тих, хто лишився у місті."Я з усіма маю зв’язок. З усіма все добре. Дехто лишився в Харкові. Я в дуже сильному шоці з цього. Маю надію, що все це скоро закінчиться", – каже хлопець. Як розповіла його бабусяродина жила в районі Салтівка, який обстрілювали майже щодня."Дуже страшно було. Там уже зачепило кусок дому. Але поки стоїть ще. Хто знає, що далі буде. Куди вертатися будемо, хто його зна", – розповіла пенсіонерка.Сім’яз Харкова сім діб провела у бомбосховищі. Жінка каже: назад повертатися не хоче."Змінні речі. Більше нічого не брали. Ще документи. Те що в руках можна нести. Ніяких валіз. Збиралися дуже швидко. Довго чекали на потяг. Все інше нам тут надали: речі, їжу, усього достатньо", – розповіла харків'янка.Подружжяіз трьома дітьми приїхало з окупованого селища Михайлівка Запорізької області.Як розповіла Марина Гнатюк, поїхали з рідного селища заради дітей."Нічого доброго немає. Обстрілів немає, жертв немає, але волонтери не можуть до нас проїхати. Там нужда в продуктах, в медикаментах. Там дуже важко зараз", – каже жінка.Зі слів директора коледжу Тарас Войтович, студентів на час дії воєнного стану виселили. Педагогічний колектив допоміг приїжджим облаштуватися в гуртожитку. Деяку техніку довелося докупити, постільну білизну зібрав колектив.За словами керівниці департаменту соцзахисту населеннязараз на Волині перебуває понад 14 тисяч вимушено переселених українців.

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