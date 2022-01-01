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Квартири, кафе, котельня: у Миколаєві окупанти нещадно обстрілюють цивільні споруди

Квартири, кафе, котельня: у Миколаєві окупанти нещадно обстрілюють цивільні споруди
У Миколаєві російські окупанти безладно обстрілюють цивільні споруди.

Про це у своєму телеграм-каналі інформує голова ОВА Віталій Кім.

Загарбники обстріляли квартиру, котельню, кафе та легковий автомобіль. Про загиблих інформації наразі немає.

Також повідомляється, що 1 людина поранена – у чоловіка рана від уламку снаряда.

За словами Віталія Кіма, росіяни стріляли без розбору, не прицілюючись.

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Теги: Миколаїв, російські окупанти, обстріли
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