Квартири, кафе, котельня: у Миколаєві окупанти нещадно обстрілюють цивільні споруди





Про це у своєму телеграм-каналі інформує голова ОВА Віталій Кім.



Загарбники обстріляли квартиру, котельню, кафе та легковий автомобіль. Про загиблих інформації наразі немає.



Також повідомляється, що 1 людина поранена – у чоловіка рана від уламку снаряда.



За словами Віталія Кіма, росіяни стріляли без розбору, не прицілюючись.



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