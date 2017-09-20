Дезертирувати будуть швидко, тому готуйте багато камер для полонених, – Геращенко про можливий наступ Білорусі на Волинь та інші регіони
Сьогодні, 21:14
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко вважає, що навіть якщо білоруські війська вторгнуться в Україну, то їх тут не чекає нічого, крім поразки. Тож українцям не варто про це надто перейматися.
Про це Геращенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Він пригадав, що існує інформація про можливе вторгнення білоруських військ в Україну вже сьогодні, 11 березня.
«Адже не даремно ж сьогодні в Кремлі проходила зустріч двох старих шизофреніків і військових злочинців – Путіна і Лукашенка. Насправді покидьок Лукашенко давним-давно вступив в змову з Путіним і надав територію Білорусі для завдання підлого удару по Україні», - впевнений Геращенко.
Він зауважив, що підтвердження тому – те, що з білоруських аеродромів вже летять літаки, які бомблять Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, Волинь.
З Білоруської території здійснюються запуски «Калібрів» і «Іскандерів», що несуть смерть від Кривого Рогу до Івано-Франківщини.
Але Геращенко заспокоює українців. Мовляв, білоруська армія – ница і малочисельна.
«Армія Лукашенка – це усього лише 65 тисяч людей. З них 20 тисяч – цивільних осіб і 45 тисяч власне військових, з яких боєздатні в сухопутних військах – тисяч 20-25 максимум. 90% техніки – ще радянського виробництва, тобто «дрова», – написав Геращенко про стан білоруського війська.
«Мотивації воювати проти України, що б'ється, у білоруських військових не то що "Z"ero", а мінус безкінечність. Якщо Путін таки зламав через коліно хитрого вусатого таргана, змусивши його почати проти України пряме вторгнення, то толку для РФ в цьому буде не багато.
Білоруські війська будуть таким же тягарем для Путіна, якою була італійська армія для Гітлера. Італійці кидали зброю і розбігалися при перших же залпах англійських або радянських знарядь в Африці або під Сталінградом», - пише Геращенко.
«Наступати горе-армії Лукашенка треба буде на Волинь, Рівне, Житомир. Ті самі місця, де 80 років тому українці давали відсіч і совєстским і німецьким військам. Думаю, що розбігатися і дезертирувати білоруська армія буде ще швидше, ніж російська.
Так що в Луцьку, Рівному, Житомирі потрібно готувати багато камер для майбутніх білоруських віськовополонених», - впевнений Антон Геращенко.
Він переконаний: неважливо, буде вторгатися Лукашенко чи ні, все одно перемога буде за Україною!
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Про це Геращенко написав на своїй сторінці у фейсбуці.
Він пригадав, що існує інформація про можливе вторгнення білоруських військ в Україну вже сьогодні, 11 березня.
«Адже не даремно ж сьогодні в Кремлі проходила зустріч двох старих шизофреніків і військових злочинців – Путіна і Лукашенка. Насправді покидьок Лукашенко давним-давно вступив в змову з Путіним і надав територію Білорусі для завдання підлого удару по Україні», - впевнений Геращенко.
Він зауважив, що підтвердження тому – те, що з білоруських аеродромів вже летять літаки, які бомблять Київщину, Житомирщину, Чернігівщину, Волинь.
З Білоруської території здійснюються запуски «Калібрів» і «Іскандерів», що несуть смерть від Кривого Рогу до Івано-Франківщини.
Але Геращенко заспокоює українців. Мовляв, білоруська армія – ница і малочисельна.
«Армія Лукашенка – це усього лише 65 тисяч людей. З них 20 тисяч – цивільних осіб і 45 тисяч власне військових, з яких боєздатні в сухопутних військах – тисяч 20-25 максимум. 90% техніки – ще радянського виробництва, тобто «дрова», – написав Геращенко про стан білоруського війська.
«Мотивації воювати проти України, що б'ється, у білоруських військових не то що "Z"ero", а мінус безкінечність. Якщо Путін таки зламав через коліно хитрого вусатого таргана, змусивши його почати проти України пряме вторгнення, то толку для РФ в цьому буде не багато.
Білоруські війська будуть таким же тягарем для Путіна, якою була італійська армія для Гітлера. Італійці кидали зброю і розбігалися при перших же залпах англійських або радянських знарядь в Африці або під Сталінградом», - пише Геращенко.
«Наступати горе-армії Лукашенка треба буде на Волинь, Рівне, Житомир. Ті самі місця, де 80 років тому українці давали відсіч і совєстским і німецьким військам. Думаю, що розбігатися і дезертирувати білоруська армія буде ще швидше, ніж російська.
Так що в Луцьку, Рівному, Житомирі потрібно готувати багато камер для майбутніх білоруських віськовополонених», - впевнений Антон Геращенко.
Він переконаний: неважливо, буде вторгатися Лукашенко чи ні, все одно перемога буде за Україною!
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Коментарі 1
Ми і не переживаємо . Зробим з них картопляне пюре
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