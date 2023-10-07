Ситуація контрольована, – військова адміністрація про обстановку на Волині станом на вечір 11 березня





Про це Юрій Погуляйко, коментуючи безпекову ситуацію на Волині станом на 19:00 11 березня.



"Нагадую, у разі повітряної тривоги - шукайте найближче укриття. Не нехтуйте своєю безпекою", – написав також Погуляйко у своєму телеграм-каналі.



Нагадаємо, ранок 11 березня у Луцьку розпочався тривожно. О 05:45 пролунало 4 вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся ворожий обстріл аеродрому під Луцьком. Загинули четверо військових, ще шестеро – поранені.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кордон області не порушений, ситуація в області контрольована.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації, коментуючи безпекову ситуацію на Волині станом на 19:00 11 березня."Нагадую, у разі повітряної тривоги - шукайте найближче укриття. Не нехтуйте своєю безпекою", – написав також Погуляйко у своєму телеграм-каналі.Нагадаємо, ранок 11 березня у Луцьку розпочався тривожно. О 05:45. Згодом стало відомо, що відбувся ворожий обстріл аеродрому під Луцьком., ще шестеро – поранені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію