Ситуація контрольована, – військова адміністрація про обстановку на Волині станом на вечір 11 березня
Сьогодні, 19:39
Кордон області не порушений, ситуація в області контрольована.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, коментуючи безпекову ситуацію на Волині станом на 19:00 11 березня.
"Нагадую, у разі повітряної тривоги - шукайте найближче укриття. Не нехтуйте своєю безпекою", – написав також Погуляйко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, ранок 11 березня у Луцьку розпочався тривожно. О 05:45 пролунало 4 вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся ворожий обстріл аеродрому під Луцьком. Загинули четверо військових, ще шестеро – поранені.
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Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, коментуючи безпекову ситуацію на Волині станом на 19:00 11 березня.
"Нагадую, у разі повітряної тривоги - шукайте найближче укриття. Не нехтуйте своєю безпекою", – написав також Погуляйко у своєму телеграм-каналі.
Нагадаємо, ранок 11 березня у Луцьку розпочався тривожно. О 05:45 пролунало 4 вибухи. Згодом стало відомо, що відбувся ворожий обстріл аеродрому під Луцьком. Загинули четверо військових, ще шестеро – поранені.
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