Кохання продовжує перемагати: добрі новини від ВолиньPost за 11 березня
Сьогодні, 21:59
Одинадцяте березня, шістнадцятий день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Шістнадцятий день наші захисники борються з окупантом. Шістнадцятий день ми стоїмо на інформаційному фронті 24/7, аби оперативно повідомляти вам про найважливіше і спростовувати фейки.
Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, попри зовсім трагічний ранок і тривожний день 11 березня. Ми стараємось, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
П'ятниця, 11 березня
Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км
Українські захисники - найпотужніші! Боєць Національної гвардії кулеметним вогнем знищив російського снайпера, який розташувався на позиції поруч із одним із комерційних підприємств Миколаєва. Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців. Відстань, з якої нацгвардійцю вдалося ліквідувати ворога, перевищила кілометр.
За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині
Ще одна перемога. Українські військові прогнали російських загарбників з 5 населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.
«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів
«Укрпошта» відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.
Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.
Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної, вихідця із Луцька Анатолія Тимощука усіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно. Лучани безумовно підтримують таке рішення і чекали на це з нетерпінням, адже наша гордість - це наші Герої, а не такі «зірки»!
ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії
Мінус два. Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. Цього разу ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.
Також сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.
Полонений окупант розповів, що ППО на території України працює прекрасно
Один із російських окупантів, який здійснював розвідку, українські ППО збили двома ракетами. Після чого пілот катапультувався і вже на землі потрапив у полон.
«ППО на території України працює, працює прекрасно. Навіщо нас посилають, як м'ясо – незрозуміло», – розповів полонений окупант.
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сергій - водій-рятувальник, Галина - зауч у школі. Тепер - родина Тімошиних.
Зауважують, що пара познайомились ще рік тому, в соціальних мережах, під час піку коронавірусу. Планували одружитися вже давно, навіть подали заяву, але розпочалася війна. Щоправда, жодні обставини не стали на заваді створення нової родини, адже кохання завжди перемагає.
Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон
Дітки переїхали в передмістя Вроцлава, у місто Кшедліна мала, в спеціалізований будинок дитини, яким опікуються сестри монахині.
Уряд міста люб'язно запросив працівниць і вихованців до себе. У малюків є все необхідне. А після перемоги вони повернуться на Батьківщину.
Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Співзасновник Work.ua Артур Міхно заявив, що з цього тижня (з 7 березня) спостерігається відродження ринку праці, як по вакансіях так і по кількості пошукачів. А це означає лише одне - ринок праці відроджується, а отже країна поступово відновлюється!
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
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Інформаційне агентство ВолиньPost продовжує шукати добрі новини, попри зовсім трагічний ранок і тривожний день 11 березня. Ми стараємось, аби ви не переставали бачити світло у темні часи. Серед величезної кількості матеріалів уже традиційно вибрали для вас найкраще, що трапилося за день.
П'ятниця, 11 березня
Нацгвардієць із Миколаєва знищив ворожого снайпера з відстані понад 1 км
Українські захисники - найпотужніші! Боєць Національної гвардії кулеметним вогнем знищив російського снайпера, який розташувався на позиції поруч із одним із комерційних підприємств Миколаєва. Він прицільно бив у бік військової дислокації ЗСУ, чим постійно тримав у напрузі наших бійців. Відстань, з якої нацгвардійцю вдалося ліквідувати ворога, перевищила кілометр.
За добу ліквідували майже 300 окупантів: повідомили про втрати військ РФ
І знову трохи доброї статистики. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тисяч осіб,
танків ‒ 353 од,
ББМ ‒ 1165 од,
артилерійських систем –125 од,
РСЗВ - 58 од,
засоби ППО - 31 од,
літаків – 57 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 558 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
ЗСУ звільнили 5 населених пунктів на Чернігівщині
Ще одна перемога. Українські військові прогнали російських загарбників з 5 населених пунктів на Чернігівщині. Тепер там майорять українські прапори.
«Укрпошта» відновила доставку замовлень із найбільших інтернет-магазинів
«Укрпошта» відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів: ОLX, prom.ua, Rozetka, eva.ua, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.
Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.
Тимощука позбавили усіх титулів та довічно відлучили від українського футболу
Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу позбавив ексгравця національної збірної, вихідця із Луцька Анатолія Тимощука усіх титулів та ліцензій, а також заборонив займатися футбольною діяльністю на території України довічно. Лучани безумовно підтримують таке рішення і чекали на це з нетерпінням, адже наша гордість - це наші Герої, а не такі «зірки»!
ЗСУ ліквідували генерал-майора Росії
Мінус два. Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти України своїх офіцерів. Цього разу ЗСУ вдалося ліквідувати генерал-майора Андрія Колеснікова.
Також сьогодні, 11 березня, воїни Збройних сил України ліквідували офіцера російської армії, яку президент країни-агресора відправив воювати проти нашої країни. Йдеться про В'ячеслава Маклагіна, який також брав участь у операціях Росії у Сирії.
Полонений окупант розповів, що ППО на території України працює прекрасно
Один із російських окупантів, який здійснював розвідку, українські ППО збили двома ракетами. Після чого пілот катапультувався і вже на землі потрапив у полон.
«ППО на території України працює, працює прекрасно. Навіщо нас посилають, як м'ясо – незрозуміло», – розповів полонений окупант.
Кохання завжди перемагає: в Україні попри війну побралися молодята
Сергій - водій-рятувальник, Галина - зауч у школі. Тепер - родина Тімошиних.
Зауважують, що пара познайомились ще рік тому, в соціальних мережах, під час піку коронавірусу. Планували одружитися вже давно, навіть подали заяву, але розпочалася війна. Щоправда, жодні обставини не стали на заваді створення нової родини, адже кохання завжди перемагає.
Малята з Волинського обласного будинку дитини переїхали за кордон
Дітки переїхали в передмістя Вроцлава, у місто Кшедліна мала, в спеціалізований будинок дитини, яким опікуються сестри монахині.
Уряд міста люб'язно запросив працівниць і вихованців до себе. У малюків є все необхідне. А після перемоги вони повернуться на Батьківщину.
Ринок праці відроджується, – співзасновник Work.ua
Співзасновник Work.ua Артур Міхно заявив, що з цього тижня (з 7 березня) спостерігається відродження ринку праці, як по вакансіях так і по кількості пошукачів. А це означає лише одне - ринок праці відроджується, а отже країна поступово відновлюється!
Ось така підбірка на сьогодні. А ми нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. Обіцяємо шукати та висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected]
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