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На Сумщині окупанти вигнали на вулицю сім'ю та оселилися в їхньому домі

На Сумщині окупанти вигнали на вулицю сім'ю та оселилися в їхньому домі
Солдати армії агресора вигнали у двір сім'ю та оселилися у їхньому будинку. Це сталося у селі Колесникове Сумської області. На знімках результати їхнього «господарювання».

Про це написав у телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Нічого не нагадує? Нацистська концепція арійська нація панів «Herrenvolk» виключала з цієї раси переважну більшість слов'ян, оскільки вважалося, що слов'яни майже втратили «нордичний компонент». Путін заявляє, що українців як нації не існує, що ми втратили російський дух і вони сюди прийшли, як старші брати, повертати нас «малоросів» на шлях істинний. Ми вам не брати. Ідіть ви зі своїми скріпами туди, де й ваш російський корабель», - написав Геращенко.
На Сумщині окупанти вигнали на вулицю сім'ю та оселилися в їхньому домі


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Теги: Сумщина, оселилися окупанти
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