YouTube блокує російські держмедіа у всьому світі
Сьогодні, 00:18
Відеохостинг YouTube вже почав блокувати доступ по всьому світу до каналів, пов'язаних з російськими ЗМІ, фінансованими державою.
Про це повідомила компанія, пославшись на політику, що забороняє контент, який заперечує або спрощує добре задокументовані події насильства, пише УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, що належить компанії Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під дію його політики про насильницькі заходи.
"Наші принципи спільноти забороняють контент, що заперечує, применшує або перетворює в банальність добре задокументовані насильницькі події, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику", — заявив прессекретар хостингу Фаршад Шадлоо.
"Відповідно до цього, з негайним вступом в силу, ми також блокуємо канали YouTube, пов'язані з російськими державними ЗМІ, по всьому світу", - додав він.
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Про це повідомила компанія, пославшись на політику, що забороняє контент, який заперечує або спрощує добре задокументовані події насильства, пише УНН з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, найпопулярніший у світі сервіс потокового відео, що належить компанії Alphabet Inc (GOOGL.O) Google, заявив, що вторгнення Росії в Україну тепер підпадає під дію його політики про насильницькі заходи.
"Наші принципи спільноти забороняють контент, що заперечує, применшує або перетворює в банальність добре задокументовані насильницькі події, і ми видаляємо контент про вторгнення Росії в Україну, який порушує цю політику", — заявив прессекретар хостингу Фаршад Шадлоо.
"Відповідно до цього, з негайним вступом в силу, ми також блокуємо канали YouTube, пов'язані з російськими державними ЗМІ, по всьому світу", - додав він.
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