Близько 100 тисяч росіян втратили роботу через санкції

На громадян Російської Федерації чекає тотальне безробіття.Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;IKEA — 15 тис.;Inditex — 9 тис.;KPMG — 4500;PWC — 3700;H&M — 3500;LVMH — 3500;L'Oreal — 2200;Starbucks — 2000.Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.