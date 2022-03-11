Близько 100 тисяч росіян втратили роботу через санкції

Близько 100 тисяч росіян втратили роботу через санкції
На громадян Російської Федерації чекає тотальне безробіття.

Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;

корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;

IKEA — 15 тис.;

Inditex — 9 тис.;

KPMG — 4500;

PWC — 3700;

H&M — 3500;

LVMH — 3500;

L'Oreal — 2200;

Starbucks — 2000.

Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.

Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.

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Теги: війна, росія, Україна
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