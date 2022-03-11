Близько 100 тисяч росіян втратили роботу через санкції
Сьогодні, 02:10
На громадян Російської Федерації чекає тотальне безробіття.
Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
IKEA — 15 тис.;
Inditex — 9 тис.;
KPMG — 4500;
PWC — 3700;
H&M — 3500;
LVMH — 3500;
L'Oreal — 2200;
Starbucks — 2000.
Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.
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Внаслідок агресії РФ проти України та санкцій західних партнерів росіяни вже втратили близько 100 тис.робочих місць. І це - лише початок, - повідомляють у Центрі протидії дезінформації при РНБО України.
Мережа ресторанів McDonald's забезпечувала роботою 62 тис. росіян;
корпорація PepsiCo — 20 тис. росіян;
IKEA — 15 тис.;
Inditex — 9 тис.;
KPMG — 4500;
PWC — 3700;
H&M — 3500;
LVMH — 3500;
L'Oreal — 2200;
Starbucks — 2000.
Всього станом на 11.03.22 про звільнення з країни або часткову, або тимчасову зупинку операцій повідомили понад 330 іноземних компаній.
Відтак, після виходу з російського ринку 10 найбільших західних компаній, роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян.
А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян.
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