В Росію обмежили ввіз продукції Colgate

В Росію обмежили ввіз продукції Colgate
Компанія Colgate-Palmolive обмежила ввіз та продаж товарів в Росії та припинила інвестиції.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заяву Colgate-Palmolive.

"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", - йдеться в заяві.

Уточнюється, що компанія пожертвувала мільйон доларів на продукти гігієни та харчування для домашніх тварин, Червоному Хресту та іншим організаціям з надання гуманітарної допомоги та захисту тварин у Східній Європі.

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Теги: війна, санкції, росія
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