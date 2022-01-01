В Росію обмежили ввіз продукції Colgate
Сьогодні, 04:06
Компанія Colgate-Palmolive обмежила ввіз та продаж товарів в Росії та припинила інвестиції.
Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заяву Colgate-Palmolive.
"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", - йдеться в заяві.
Уточнюється, що компанія пожертвувала мільйон доларів на продукти гігієни та харчування для домашніх тварин, Червоному Хресту та іншим організаціям з надання гуманітарної допомоги та захисту тварин у Східній Європі.
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Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на заяву Colgate-Palmolive.
"Багато хто з вас також запитував про нашу діяльність у Росії. Ми припинили ввезення та продаж усіх товарів, крім товарів першої необхідності для здоров'я та гігієни для повсякденного використання. Ми також припинили всі капіталовкладення, медійну, рекламну діяльність", - йдеться в заяві.
Уточнюється, що компанія пожертвувала мільйон доларів на продукти гігієни та харчування для домашніх тварин, Червоному Хресту та іншим організаціям з надання гуманітарної допомоги та захисту тварин у Східній Європі.
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