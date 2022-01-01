Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР





Про це повідомляє Кирила Буданова.



"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий.



Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - сказав Буданов.



Також він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.



"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.



Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Країна-агресор розробляє два варіанти ядерного шантажу, щоб звинуватити Україну.Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Головного управління розвідки МОУ"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий.Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - сказав Буданов.Також він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор."Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

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