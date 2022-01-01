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Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР

Росія готує два варіанти ядерного шантажу – керівник ГУР
Країна-агресор розробляє два варіанти ядерного шантажу, щоб звинуватити Україну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на голову Головного управління розвідки МОУ Кирила Буданова.

"Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший – це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге – застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий.

Що в першому, що в другому випадку російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує", - сказав Буданов.

Також він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

"Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу", - сказав Буданов.

Голова ГУР наголосив, що в будь-якому разі, до якого б сценарію не схилилося російське керівництво, це буде ядерний тероризм, екоцид та екологічна катастрофа, яка зачепить як Європу, так і Росію. А найбільше постраждають Білорусь і Україна.

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Теги: Росія, Україна, війна
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