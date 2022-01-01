Росіяни зазнають страшних втрат, яких вони ніколи ще не мали, – Кирило Буданов

Росіяни зазнають страшних втрат, яких вони ніколи ще не мали, – Кирило Буданов
Російські окупанти продовжують зазнавати чималих втрат.

Про це начальник ГУР МО України бригадний генерал Кирило Буданов заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

Керівник воєнної розвідки України підкреслив, що всі мрії окупантів про швидке захоплення України розбилися дуже швидко.

«Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться», – сказав начальник ГУР МО України.

«18 батальйонно-тактичних груп повністю втратили свою боєздатність, ще 13 повністю знищені. 31 батальйонно-тактична група за два тижні фактично втратила боєздатність. Це страшні втрати, яких росіяни ніколи ще не мали», – зазначив бригадний генерал Кирило Буданов.

За його словами, у військово-політичному керівництві Росії розпочалися великі проблеми.

«Зараз залишилося дві людини, які абсолютно відверто виступають за продовження бойових дій на території України, це путін та шойгу. Навіть генералітет РФ виступає проти. Хтось активніше, хтось просто мовчки, іноді навіть саботуючи деякі накази керівництва росії», – зазначив керівник воєнної розвідки України.

За інформацією Гнштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 тис. осіб,
танків ‒ 362 од,
ББМ ‒ 1205 од,
артилерійських систем –135 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 33 од,
літаків – 58 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 585 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.


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Теги: Окупанти, втрати РФ
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