«Не можемо підігравати московським тварюкам»: чому волинська бригада не повідомляє про втрати своїх воїнів

«Не можемо підігравати московським тварюкам»: чому волинська бригада не повідомляє про втрати своїх воїнів
Волинська бригада пояснила, чому не повідомляє про втрати своїх воїнів.

Про це інформують на офіційній сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.

"В боях за Україну гинуть її сини і доньки. Є втрати і в нашій 14 окремій механізованій бригаді... Ми невимовно тяжко переживаємо загибель кожного з наших братів і сестер, які віднині допомагатимуть нам із Небесного війська...

Але ми не маємо права і часу на сльози, зневіру та відчай. Є тільки ненависть і готовність рвати на шматки за кожного з наших і в ім'я України!", - зазначають військові.

І додають:

"Ми розуміємо, наскільки важко рідним кожного, хто зараз воює. Ми розділяємо біль кожного, хто втратив на фронті рідних... Але ми не можемо підігравати московським тварюкам і тішити їхнє схиблене самолюбство, оприлюднюючи втрати... Ми пам'ятаємо кожного, ми горюємо за кожним...

Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам'яті і вшановуємо кожного з наших Героїв, які ціною власних життів зберегли Україну...
На все прийде час... А поки що ми тримаємо стрій, ми боронимо Україну, ми рятуємо майбутнє для прийдешніх поколінь українців!", - йдеться у дописі.

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Теги: Втрати, волинська бригада, війна
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