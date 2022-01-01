«Не можемо підігравати московським тварюкам»: чому волинська бригада не повідомляє про втрати своїх воїнів
Сьогодні, 10:32
Волинська бригада пояснила, чому не повідомляє про втрати своїх воїнів.
Про це інформують на офіційній сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
"В боях за Україну гинуть її сини і доньки. Є втрати і в нашій 14 окремій механізованій бригаді... Ми невимовно тяжко переживаємо загибель кожного з наших братів і сестер, які віднині допомагатимуть нам із Небесного війська...
Але ми не маємо права і часу на сльози, зневіру та відчай. Є тільки ненависть і готовність рвати на шматки за кожного з наших і в ім'я України!", - зазначають військові.
І додають:
"Ми розуміємо, наскільки важко рідним кожного, хто зараз воює. Ми розділяємо біль кожного, хто втратив на фронті рідних... Але ми не можемо підігравати московським тварюкам і тішити їхнє схиблене самолюбство, оприлюднюючи втрати... Ми пам'ятаємо кожного, ми горюємо за кожним...
Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам'яті і вшановуємо кожного з наших Героїв, які ціною власних життів зберегли Україну...
На все прийде час... А поки що ми тримаємо стрій, ми боронимо Україну, ми рятуємо майбутнє для прийдешніх поколінь українців!", - йдеться у дописі.
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Про це інформують на офіційній сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у фейсбуці.
"В боях за Україну гинуть її сини і доньки. Є втрати і в нашій 14 окремій механізованій бригаді... Ми невимовно тяжко переживаємо загибель кожного з наших братів і сестер, які віднині допомагатимуть нам із Небесного війська...
Але ми не маємо права і часу на сльози, зневіру та відчай. Є тільки ненависть і готовність рвати на шматки за кожного з наших і в ім'я України!", - зазначають військові.
І додають:
"Ми розуміємо, наскільки важко рідним кожного, хто зараз воює. Ми розділяємо біль кожного, хто втратив на фронті рідних... Але ми не можемо підігравати московським тварюкам і тішити їхнє схиблене самолюбство, оприлюднюючи втрати... Ми пам'ятаємо кожного, ми горюємо за кожним...
Коли закінчиться війна, ми запалимо свічі пам'яті і вшановуємо кожного з наших Героїв, які ціною власних життів зберегли Україну...
На все прийде час... А поки що ми тримаємо стрій, ми боронимо Україну, ми рятуємо майбутнє для прийдешніх поколінь українців!", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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