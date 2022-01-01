Чому не спрацювала сирена перед обстрілом аеродрому біля Луцька





Про це повідомив голова Волинської обласної цивільної адміністрації Юрій Погуляйко під час традиційного відеозвернення вранці 12 березня.



Він також зауважив, що учора, 11 березня, було багато питань про те, чому не спрацювала система оповіщення заздалегідь до ракетних ударів в аеродром поблизу Луцька.



«Як повідомили військові, крилата ракета – складна ціль для засобів протиповітряної оборони. Імовірно, ракета летіла низько над землею та не фіксувалася радарами, саме тому не спрацювала система оповіщення», – пояснив Погуляйко.



За його словами, усі повітряні тривоги наші збройні сили відпрацьовують, аби рятувати наші життя.



«Тому не ігноруйте повітряних тривог – завжди йдіть в укриття», – наголосив він.



Нагадаємо, що у Луцьку 11 березня о 05:45



Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації







Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 4 людей.



Двоє із загиблих – лучани. Із ними прощатимуться сьогодні, 12 березня.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ніч на 12 березня на Волині пройшла спокійно, а наш кордон цілий. Усі об’єкти критичної інфраструктури в області працюють.Про це повідомив голова Волинської обласної цивільної адміністраціїпід час традиційного відеозвернення вранці 12 березня.Він також зауважив, що учора, 11 березня, було багато питань про те, чому не спрацювала система оповіщення заздалегідь до ракетних ударів в аеродром поблизу Луцька.«Як повідомили військові, крилата ракета – складна ціль для засобів протиповітряної оборони. Імовірно, ракета летіла низько над землею та не фіксувалася радарами, саме тому не спрацювала система оповіщення», – пояснив Погуляйко.За його словами, усі повітряні тривоги наші збройні сили відпрацьовують, аби рятувати наші життя.«Тому не ігноруйте повітряних тривог – завжди йдіть в укриття», – наголосив він.Нагадаємо, що у Луцьку 11 березня о 05:45 пролунали 4 гучні вибухи . Згодом Волинська військова адміністрація повідомила, що здійснили обстріл аеродрому.Станом на 09:10 у Волинській обласній військовій адміністрації повідомили про двох загиблих та шістьох поранених. Четверо поранених після авіаударів у Луцьку поступили в обласну клінічну лікарню. Ще двоє травмованих – у міській клінічній лікарні.Згодом стало відомо, що кількість загиблих збільшилася до 4 людей.Двоє із загиблих – лучани. Із ними прощатимуться сьогодні, 12 березня.

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