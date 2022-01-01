Які відділення «Нової пошти» працюють на Волині

«Нова пошта» відчинена 7 днів на тиждень. Зокрема, у Луцьку та Волинській області відділення компанії працюють у будні й у суботу з 9:00 до 18:00, у неділю - з 10:00 до 18:00.Про це повідомили у пресслужбі компанії.У відділеннях клієнти можуть отримати повний спектр послуг:· Відправити та отримати посилки, зокрема й замовлення з інтернет-магазинів, що працюють (перелік:).· Отримати фінансові послуги – поповнити мобільний, зняти готівку з карти, здійснити та отримати грошові перекази, зокрема й з-за кордону.· Надіслати кошти на спецрахунок Збройних Сил України, що відкрив Національний банк, або благодійним організаціям «Фонд Сергія Притули» та «Повернись живим».Крім того, у всіх відділеннях, що працюють, відкриті гуманітарні куточки – будь-хто може безкоштовно відправити продукти тривалого зберігання, медикаменти, засоби особистої гігієни та інші необхідні в умовах військового стану речі нашим захисникам та людям, які опинилися у складному становищі.Якщо відправлення знаходиться у інших областях, ви можете самостійно зробити переадресацію туди, де вам зручно його отримати. Переадресація безкоштовна! Для цього натисніть у трекінгу на сайті або мобільному додатку кнопку «Переадресація» та оберіть населений пункт, куди потрібно доставити та є працююче відділення.Перед тим як замовити доставку або здійснити відправку до відділення переконайтеся, що воно працює.