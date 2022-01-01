Від ракетного удару у Володимирі загинув волинянин
27 лютий, 21:00
Ракетний удар, який сколихнув увесь Володимир вранці 27-го лютого, забрав життя військовослужбовця, молодшого сержанта Сергія Гребенюка.
Про це інформують на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.
Нагадаємо, у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.
Прощання з Героєм, який до останньої хвилини життя виконував свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, відбудеться 28 лютого о 9:30 ранку у Юріївській церкві міста Володимира.
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Про це інформують на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.
Нагадаємо, у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.
Прощання з Героєм, який до останньої хвилини життя виконував свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, відбудеться 28 лютого о 9:30 ранку у Юріївській церкві міста Володимира.
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Коментарі 1
Герої не вмирають!
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