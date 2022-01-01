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Від ракетного удару у Володимирі загинув волинянин

Від ракетного удару у Володимирі загинув волинянин
Ракетний удар, який сколихнув увесь Володимир вранці 27-го лютого, забрав життя військовослужбовця, молодшого сержанта Сергія Гребенюка.

Про це інформують на сторінці Володимир-Волинської територіальної громади.

Нагадаємо, у місті Володимир Волинської області приблизно о 07:30 27 лютого прогриміли вибухи.

Прощання з Героєм, який до останньої хвилини життя виконував свій обов'язок, перебуваючи на бойовому чергуванні, відбудеться 28 лютого о 9:30 ранку у Юріївській церкві міста Володимира.

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Теги: Володимир, загинув волинянин, ракетний обстріл
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