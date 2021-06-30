З Білорусі ракетою вдарили в аеропорт Житомира. ВІДЕО
27 лютий, 20:37
Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.
Про це повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.
Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.
За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.
Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.
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Про це повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.
Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.
За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.
Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.
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