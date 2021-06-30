З Білорусі ракетою вдарили в аеропорт Житомира. ВІДЕО





Про це повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.



Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.



За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.



Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.Про це повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.

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