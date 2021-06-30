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З Білорусі ракетою вдарили в аеропорт Житомира. ВІДЕО

З Білорусі ракетою вдарили в аеропорт Житомира. ВІДЕО
Увечері 27 лютого з Білорусі запустили ракету, якою вдарили в аеропорт Житомира.

Про це повідомляє Держслужба спеціального зв’язку та захисту інформації.

Держслужба повідомила, що по аеропорту у Житомирі нанесли ракетний удар з боку Білорусі.

За словами радника глави МВС, запускали ракету Іскандером.

Іскандер – оперативно-тактичний ракетний комплекс з дальністю бою до 500 кілометрів.


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Теги: Білорусь, Житомир, обстріл, аеропорт
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