Німеччина відмовляється від російського газу
27 лютий, 21:35
Німеччина змінює курс і відмовляється від російського газу.
Про це йдеться у пресслужбі Держзв'язку.
Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України.
Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі.
Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.
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Про це йдеться у пресслужбі Держзв'язку.
Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України.
Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі.
Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.
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