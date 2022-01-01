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Німеччина відмовляється від російського газу

Німеччина відмовляється від російського газу
Німеччина змінює курс і відмовляється від російського газу.

Про це йдеться у пресслужбі Держзв'язку.

Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України.

Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі.

Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.

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Теги: Німеччина, російський газ
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