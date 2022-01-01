Німеччина відмовляється від російського газу





Про це йдеться у пресслужбі Держзв'язку.



Німеччина має намір стати незалежною від російського газу задля своєї енергетичної безпеки і в знак підтримки України.



Щоб зменшити залежність від російського природного газу, у Німеччині планують збудувати два термінали скрапленого газу у Вільгельмсхафені та Брунсбюттелі.



Крім того, у країні планують створити запас вугілля та газу.

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