Волинь прихистила понад 15 тисяч переселенців з інших областей





Про це повідомили в обласному Координаційному центрі.



Усіх, хто потребував допомоги, забезпечили проживанням, харчуванням та речами першої потреби. Більшість із них, використовують область як транзитну.



Наразі на Волині є близько п'яти тисяч вільних місць для поселення.



При Волинській військовій адміністрації працює цілодобова "Гаряча лінія" для вимушено евакуйованих людей. Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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