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Волинь прихистила понад 15 тисяч переселенців з інших областей

Волинь прихистила понад 15 тисяч переселенців з інших областей
З початку війни на Волині офіційно прийняли 15 тисяч 170 внутрішньо переселених людей.

Про це повідомили в обласному Координаційному центрі.

Усіх, хто потребував допомоги, забезпечили проживанням, харчуванням та речами першої потреби. Більшість із них, використовують область як транзитну.

Наразі на Волині є близько п'яти тисяч вільних місць для поселення.

При Волинській військовій адміністрації працює цілодобова "Гаряча лінія" для вимушено евакуйованих людей. Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.

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Теги: переселенці, Волинь, війна
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