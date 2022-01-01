Волинь прихистила понад 15 тисяч переселенців з інших областей
Сьогодні, 14:34
З початку війни на Волині офіційно прийняли 15 тисяч 170 внутрішньо переселених людей.
Про це повідомили в обласному Координаційному центрі.
Усіх, хто потребував допомоги, забезпечили проживанням, харчуванням та речами першої потреби. Більшість із них, використовують область як транзитну.
Наразі на Волині є близько п'яти тисяч вільних місць для поселення.
При Волинській військовій адміністрації працює цілодобова "Гаряча лінія" для вимушено евакуйованих людей. Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
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Про це повідомили в обласному Координаційному центрі.
Усіх, хто потребував допомоги, забезпечили проживанням, харчуванням та речами першої потреби. Більшість із них, використовують область як транзитну.
Наразі на Волині є близько п'яти тисяч вільних місць для поселення.
При Волинській військовій адміністрації працює цілодобова "Гаряча лінія" для вимушено евакуйованих людей. Телефони: 066 657 09 15; (0332) 778 211.
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