 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Зеленський заявив, що деяких маленьких містечок в Україні вже не існує

Зеленський заявив, що деяких маленьких містечок в Україні вже не існує
Президент України Володимир Зеленський заявив, що з початку війни Росії проти України знищили кілька маленьких містечок. При цьому він додав, що бомбардування не припиняються під Києвом, у Харкові та Маріуполі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського іноземним ЗМІ.

"Яка ситуація на фронті? У нас всюди фронт, і по всюди ситуація складна. Вона по-різному складна, на Західній Україні наші люди, слава Богу, не отримали постійні бомбардування, те, що сталося у нас під Києвом, у Харкові, Маріуполі, у багатьох містах. І кількох маленьких містечок більше не існує. Це велика трагедія, їх просто немає, і людей немає. І більше не буде", - заявив він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Зеленський, містечка, Україна, війна, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський
Сьогодні, 17:33
У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів
Сьогодні, 17:16
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори
Сьогодні, 16:42
Зеленський заявив, що деяких маленьких містечок в Україні вже не існує
Сьогодні, 16:17
Пожежу на нафтобазі у Василькові ліквідували
Сьогодні, 16:09
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
«Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО «Усе, що окупанти зробили з Маріуполем, – за межею звірства»: звернення Зеленського увечері 14-го дня війни. ВІДЕО
09 березень, 23:56
Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ Зеленський пережив три замахи за тиждень, – ЗМІ
04 березень, 09:45
«Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО «Якщо хтось думає, що українці зламаються, – він не знає нічого про Україну»: звернення президента Зеленського. ВІДЕО
03 березень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський
Сьогодні, 17:33
 0
У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів
Сьогодні, 17:16
 0
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
 0
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
 0
З боку РФ вже є сигнал, а не лише ультиматуми, – Зеленський про переговори
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8