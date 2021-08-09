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У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО

У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 12 березня, під час патрулювання у Луцьку затримали двох осіб з наркотиками.

Про це інформують у пресслужбі патрульних поліцейських.

У районі ЛПЗ поліцейські помітили особу, яка проводила себе підозріло — різко змінювала напрямок руху, ховаючись у двори.
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО

Поліцейські зупинили 30-річного чоловіка, а під час огляду виявили в нього паперовий згорток з невідомою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО

Згодом, під час патрулювання в районі Теремно, поліцейські виявили ще двох чоловіків, які поводили себе підозріло.

Під час поверхневої перевірки у 43-річної особи виявили згорток з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО

В обох випадках на місце події викликали слідчих для з'ясування всіх обставин.

Патрульна поліція закликає громадян бути законослухняними, уважними та повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.

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Теги: патрульна поліція, наркотики, Луцьк
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