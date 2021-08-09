У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Сьогодні, 12 березня, під час патрулювання у Луцьку затримали двох осіб з наркотиками.
Про це інформують у пресслужбі патрульних поліцейських.
У районі ЛПЗ поліцейські помітили особу, яка проводила себе підозріло — різко змінювала напрямок руху, ховаючись у двори.
Поліцейські зупинили 30-річного чоловіка, а під час огляду виявили в нього паперовий згорток з невідомою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
Згодом, під час патрулювання в районі Теремно, поліцейські виявили ще двох чоловіків, які поводили себе підозріло.
Під час поверхневої перевірки у 43-річної особи виявили згорток з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.
В обох випадках на місце події викликали слідчих для з'ясування всіх обставин.
Патрульна поліція закликає громадян бути законослухняними, уважними та повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують у пресслужбі патрульних поліцейських.
У районі ЛПЗ поліцейські помітили особу, яка проводила себе підозріло — різко змінювала напрямок руху, ховаючись у двори.
Поліцейські зупинили 30-річного чоловіка, а під час огляду виявили в нього паперовий згорток з невідомою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
Згодом, під час патрулювання в районі Теремно, поліцейські виявили ще двох чоловіків, які поводили себе підозріло.
Під час поверхневої перевірки у 43-річної особи виявили згорток з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.
В обох випадках на місце події викликали слідчих для з'ясування всіх обставин.
Патрульна поліція закликає громадян бути законослухняними, уважними та повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Харкові дали команду стріляти у цивільних: СБУ перехопила розмову російських окупантів
Сьогодні, 17:16
У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Медіа