У Луцьку затримали двох людей з наркотиками. ФОТО

Сьогодні, 12 березня, під час патрулювання у Луцьку затримали двох осіб з наркотиками.Про це інформують у пресслужбі патрульних поліцейських.У районі ЛПЗ поліцейські помітили особу, яка проводила себе підозріло — різко змінювала напрямок руху, ховаючись у двори.Поліцейські зупинили 30-річного чоловіка, а під час огляду виявили в нього паперовий згорток з невідомою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.Згодом, під час патрулювання в районі Теремно, поліцейські виявили ще двох чоловіків, які поводили себе підозріло.Під час поверхневої перевірки у 43-річної особи виявили згорток з невідомою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну.В обох випадках на місце події викликали слідчих для з'ясування всіх обставин.Патрульна поліція закликає громадян бути законослухняними, уважними та повідомляти про підозрілих осіб на лінію 102.