Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів





Про це йдеться в оцінці



Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).



У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом – 2,4 млрд дол.



Поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн дол, Су-30 – 33 дол млн, Су-34 – 36 млн дол. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн дол.



Forbes зазначає, що оцінка приблизна, а вартість одиниці техніки брали у відкритих джерелах.



Також видання не включало до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети "Іскандер" та крилаті ракети "Калібр", які застосовують російські війська, коштують у цілому близько $3 млрд.



Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. "Укроборонпром", який їх ремонтує та переоснащує, відмовився дати точну кількість захопленої техніки, але повідомив виданню, що це "велика кількість" і що трофеї "швидко" стають до бою на боці українських військових.



"Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає, – каже радник голови "Укроборонпрому" Владислав Криклій. – Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів.Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом – 2,4 млрд дол.Поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн дол, Су-30 – 33 дол млн, Су-34 – 36 млн дол. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн дол.Forbes зазначає, що оцінка приблизна, а вартість одиниці техніки брали у відкритих джерелах.Також видання не включало до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети "Іскандер" та крилаті ракети "Калібр", які застосовують російські війська, коштують у цілому близько $3 млрд.Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. "Укроборонпром", який їх ремонтує та переоснащує, відмовився дати точну кількість захопленої техніки, але повідомив виданню, що це "велика кількість" і що трофеї "швидко" стають до бою на боці українських військових."Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає, – каже радник голови "Укроборонпрому". – Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка".

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