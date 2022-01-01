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Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів.

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).

У грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% – на танки, 14% – на бойові броньовані машини. Зокрема, зруйновані танки коштували Росії 1,5 млрд дол, а ББМ – 0,7 млрд дол, літаки та гелікоптери разом – 2,4 млрд дол.

Поки невідомі марки усіх збитих літаків. Серед тих, які використовує РФ, Су-25 за 11 млн дол, Су-30 – 33 дол млн, Су-34 – 36 млн дол. Збройні Сили України також збили два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і під Кропивницьким. Вартість кожного по 86 млн дол.
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів

Forbes зазначає, що оцінка приблизна, а вартість одиниці техніки брали у відкритих джерелах.

Також видання не включало до розрахунку вартість випущених по Україні ракет. Лише балістичні ракети "Іскандер" та крилаті ракети "Калібр", які застосовують російські війська, коштують у цілому близько $3 млрд.

Українська армія також захоплює танки, бронетранспортери та іншу техніку російської армії. "Укроборонпром", який їх ремонтує та переоснащує, відмовився дати точну кількість захопленої техніки, але повідомив виданню, що це "велика кількість" і що трофеї "швидко" стають до бою на боці українських військових.

"Якщо пошкоджено частину корпусу чи гусеничний хід, це оперативно можна вирішити, проблем із необхідними комплектуючими в нас немає, – каже радник голови "Укроборонпрому" Владислав Криклій. – Ми зафарбовуємо елементи, які вказують на те, що це російська військова техніка".

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Теги: російська техніка, ЗСУ, знищення
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