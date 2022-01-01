У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади
Сьогодні, 18:13
Настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця у Волновасі є лучанин, ігумен Макарій Дядюсь. Церкву зруйнували окупанти.
Фото пошкодженої церкви опублікував отець Макарій на своїй сторінці у фейсбуці.
«Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій», – написав священник.
Нагадаємо, що храм побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яких жорстоко розстріляли у травні 2014-го. Серед полеглих – десятеро захисників із Волині.
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Фото пошкодженої церкви опублікував отець Макарій на своїй сторінці у фейсбуці.
«Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій», – написав священник.
Нагадаємо, що храм побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яких жорстоко розстріляли у травні 2014-го. Серед полеглих – десятеро захисників із Волині.
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Сьогодні, 18:13
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