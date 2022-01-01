 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади

У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади
Настоятелем храму Святого Миколая Чудотворця у Волновасі є лучанин, ігумен Макарій Дядюсь. Церкву зруйнували окупанти.

Фото пошкодженої церкви опублікував отець Макарій на своїй сторінці у фейсбуці.

«Біль у грудях розриває серце, наповнюється злістю, жагою нищити ворога голими руками. Прошу у Бога тверезого розуму та твердої руки. Ці москалі ранили моє серце. Прощу тоді, коли їх буду відспівувати за упокій», – написав священник.

Нагадаємо, що храм побудували на місці загибелі бійців 51 окремої механізованої бригади, яких жорстоко розстріляли у травні 2014-го. Серед полеглих – десятеро захисників із Волині.
У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна, Волноваха, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Поліщук звернувся до підприємців із закликом частково відновлювати бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном
Сьогодні, 18:24
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Сьогодні, 17:57
Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський
Сьогодні, 17:33
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:48
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном
Сьогодні, 18:24
У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади
Сьогодні, 18:13
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Сьогодні, 17:57
Окупанти катують мера Мелітополя для того, аби записати відео, – Зеленський
Сьогодні, 17:33
Схожі новини
Поліщук звернувся до підприємців із закликом частково відновлювати бізнес. ВІДЕО Поліщук звернувся до підприємців із закликом частково відновлювати бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані: яка ситуація в регіонах станом на 18:00 Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:48
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном
Сьогодні, 18:24
Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією Зеленський вперше озвучив кількість загиблих українських бійців у війні з Росією
Сьогодні, 16:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліщук звернувся до підприємців із закликом частково відновлювати бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
 0
Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:48
 0
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном
Сьогодні, 18:24
 0
У Волновасі окупанти зруйнували храм, який побудували на місці загибелі бійців волинської бригади
Сьогодні, 18:13
 0
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Сьогодні, 17:57
 0
Медіа
відео
1/8