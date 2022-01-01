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У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном

У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном
12 березня у Володимирі відбулося прощання зі старшим солдатом Артемом Єгиазаряном, який загинув, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.

Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади.

На похорон до церкви Віри, Надії, Любові та матері їх Софії прийшли рідні, близькі, друзі загиблого, а також представники місцевої влади та жителі громади.

Артем Єгиазарян народився 14 квітня 1984 року. Закінчив Володимир-Волинську ЗОШ №2, навчався у Вищому професійному училищі на електрика. Останнім часом працював водієм, а перед цим були роки служби у правоохоронних органах.

З перших днів війни, ні на мить не вагаючись, Артем призвався до лав ЗСУ, аби захистити Батьківщину зі зброєю в руках від російської орди. 8 березня життя старшого солдата-стрільця обірвалось внаслідок поранень, які він отримав у бою.
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном

Друзі та однокласники загиблого Героя згадують його як добру людину, якій було притаманне загострене почуття справедливості. Адже з дитинства, яке у нього було досить непросте, бо ріс без батька, Артем завжди вступався за слабших, ділився з близькими останнім.
У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном

У бійця залишилась дружина та двоє дітей - донька від першого шлюбу та син, якого виховував, як власного.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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Теги: Росія, Україна, війна, Володимир, Герой
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