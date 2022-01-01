У Володимирі попрощалися із загиблим Героєм Артемом Єгиазаряном

Артемом Єгиазаряном, який загинув, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.



Про це повідомляють на сторінці



На похорон до церкви Віри, Надії, Любові та матері їх Софії прийшли рідні, близькі, друзі загиблого, а також представники місцевої влади та жителі громади.



Артем Єгиазарян народився 14 квітня 1984 року. Закінчив Володимир-Волинську ЗОШ №2, навчався у Вищому професійному училищі на електрика. Останнім часом працював водієм, а перед цим були роки служби у правоохоронних органах.



З перших днів війни, ні на мить не вагаючись, Артем призвався до лав ЗСУ, аби захистити Батьківщину зі зброєю в руках від російської орди. 8 березня життя старшого солдата-стрільця обірвалось внаслідок поранень, які він отримав у бою.



Друзі та однокласники загиблого Героя згадують його як добру людину, якій було притаманне загострене почуття справедливості. Адже з дитинства, яке у нього було досить непросте, бо ріс без батька, Артем завжди вступався за слабших, ділився з близькими останнім.



У бійця залишилась дружина та двоє дітей - донька від першого шлюбу та син, якого виховував, як власного.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 березня у Володимирі відбулося прощання зі старшим солдатом, який загинув, мужньо захищаючи рідну землю від ворога.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади На похорон до церкви Віри, Надії, Любові та матері їх Софії прийшли рідні, близькі, друзі загиблого, а також представники місцевої влади та жителі громади.Артем Єгиазарян народився 14 квітня 1984 року. Закінчив Володимир-Волинську ЗОШ №2, навчався у Вищому професійному училищі на електрика. Останнім часом працював водієм, а перед цим були роки служби у правоохоронних органах.З перших днів війни, ні на мить не вагаючись, Артем призвався до лав ЗСУ, аби захистити Батьківщину зі зброєю в руках від російської орди. 8 березня життя старшого солдата-стрільця обірвалось внаслідок поранень, які він отримав у бою.Друзі та однокласники загиблого Героя згадують його як добру людину, якій було притаманне загострене почуття справедливості. Адже з дитинства, яке у нього було досить непросте, бо ріс без батька, Артем завжди вступався за слабших, ділився з близькими останнім.У бійця залишилась дружина та двоє дітей - донька від першого шлюбу та син, якого виховував, як власного.висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!

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