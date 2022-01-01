Поліщук звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати бізнес. ВІДЕО

Станом на 18:00 12 березня день завершується спокійно, без надзвичайних ситуацій. Тролейбусний транспорт у Луцьку поки працює безкоштовно.Про це розповів мер ЛуцькаТакож він звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати свій бізнес."Хто має можливість у нинішніх умовах відновити хоча б частково свій бізнес, прошу вас зробити це. Тому що економічна криза, яка може статися внаслідок того, що люди бояться відкривати свою справу, не працюють в силу різних умов, може також нанести удар по обороноздатності нашої країни. Бо ті кошти та відрахування, які отримують від бізнесу, йдуть у тому числі і на Збройні сили України", - йдеться в повідомленні.