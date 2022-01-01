Поліщук звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
Станом на 18:00 12 березня день завершується спокійно, без надзвичайних ситуацій. Тролейбусний транспорт у Луцьку поки працює безкоштовно.
Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
Також він звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати свій бізнес.
"Хто має можливість у нинішніх умовах відновити хоча б частково свій бізнес, прошу вас зробити це. Тому що економічна криза, яка може статися внаслідок того, що люди бояться відкривати свою справу, не працюють в силу різних умов, може також нанести удар по обороноздатності нашої країни. Бо ті кошти та відрахування, які отримують від бізнесу, йдуть у тому числі і на Збройні сили України", - йдеться в повідомленні.
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Про це розповів мер Луцька Ігор Поліщук.
Також він звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати свій бізнес.
"Хто має можливість у нинішніх умовах відновити хоча б частково свій бізнес, прошу вас зробити це. Тому що економічна криза, яка може статися внаслідок того, що люди бояться відкривати свою справу, не працюють в силу різних умов, може також нанести удар по обороноздатності нашої країни. Бо ті кошти та відрахування, які отримують від бізнесу, йдуть у тому числі і на Збройні сили України", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 1
А як пресувати бізнес у мирний час так це норма. А зараз просите допомоги! Звісно ми будемо допомагати бо ми Українці і ми завжди допомагаємо власній громаді. Але прошу владу памʼятати це!
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