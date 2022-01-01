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Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині

Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Українські захисники звільнила від російських окупантів ще два населені пункти Чернігівської області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче", - йдеться в повідомленні.

Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва".

Також повідомляється про більше 10-ти одиниць відбитої у ворога техніки.

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Теги: Росія, Україна, війна
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