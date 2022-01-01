Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині





Про це повідомляє



"Незважаючи на запеклі бої, які тривають на нашій рідній Чернігівщині, захисники з підрозділів оперативного командування "Північ" з кожним днем наближають час перемоги все ближче", - йдеться в повідомленні.



Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва".



Також повідомляється про більше 10-ти одиниць відбитої у ворога техніки.

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