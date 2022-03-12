 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера

На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Міський голова тимчасово окупованого Генічеська Олександр Тулупов заявив, що змушений подати у відставку.

Про це пише Українська правда з посиланням на заяву Тулупова на сайті міськради.

"Сьогодні складний день у моєму житті та житті моєї команди. Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування.

Тому сьогодні мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку.

Ми всі весь цей воєнний, складний час робили все можливе і неможливе для забезпечення умов життєдіяльності нашого населення. Дякую всім за співпрацю, порозуміння, взаємовіддачу та допомогу", - йдетьтся у його заяві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Ми – 79- дитячих життів, а вони – 79 смертей": звернення Зеленського увечері 17 дня війни
Сьогодні, 20:51
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Сьогодні, 19:28
Поліщук звернувся до підприємців із закликом хоча б частково відновлювати бізнес. ВІДЕО
Сьогодні, 19:08
Кинуті напризволяще окупаційні підрозділи деморалізовані: яка ситуація в регіонах станом на 18:00
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
«Ми – 79- дитячих життів, а вони – 79 смертей «Ми – 79- дитячих життів, а вони – 79 смертей": звернення Зеленського увечері 17 дня війни
Сьогодні, 20:51
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка «Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ми – 79- дитячих життів, а вони – 79 смертей": звернення Зеленського увечері 17 дня війни
Сьогодні, 20:51
 0
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
 0
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
 0
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
 0
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8