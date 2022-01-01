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Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР

Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
11 березня під час спроби евакуації з села Перемога (Баришівський район Київської області) в бік села Гостролуччя за погодженим «зеленим» коридором, окупантами була розстріляна колона мирних жителів, яка складалась виключно з жінок та дітей.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Результат цього звірячого вчинку – сім загиблих. З них одна дитина. Точна кількість поранених наразі невідома. Після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх із населеного пункту. Наразі з ними практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу", - зазначають у ГУР.

Нагадуємо, що питання захисту цивільного населення під час збройних конфліктів регулюється нормами міжнародного гуманітарного права. Зокрема, Четвертою Женевською конвенцією "Про захист цивільного населення під час війни".

Згідно з цими нормами, навмисні напади на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях прирівнюються до військового злочину.

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Теги: Росія, Україна, війна
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