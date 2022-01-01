 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка

«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці на Київщині.

Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Сьогодні, 19:28
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Сьогодні, 19:28
Схожі новини
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Сьогодні, 19:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
 0
ЗСУ ліквідували російський винищувач на Харківщині
Сьогодні, 20:10
 0
Росіяни розстріляли колону жінок та дітей на Київщині, - ГУР
Сьогодні, 19:50
 0
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Сьогодні, 19:38
 0
На сайті міськради окупованого Генічеська з'явилася заява про відставку мера
Сьогодні, 19:28
 0
Медіа
відео
1/8