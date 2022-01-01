«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка





Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє



"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

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