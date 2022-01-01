«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, - розвідка
Сьогодні, 20:23
«Кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян у Бородянці на Київщині.
Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.
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Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.
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Сьогодні, 20:23
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