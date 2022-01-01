«Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей»: звернення Зеленського увечері 17 дня війни

Володимир Зеленський звернувся до італійців.



Про це йдеться у його



"Я прошу кожного з вас на кожній площі запам`ятати одне число - 79. Ми в Україні переживаємо страшну війну. Європа не бачила такої війни з часів Другої світової. Ми цю війну не починали. Це жорстоке і цинічне вторгнення росії на українську землю. Ми з вами схожі. Однаково хочемо світлого майбутнього для наших дітей, для наших родин. Але зараз ми з вами живемо не однаково. Зараз, коли триває війна і коли в ній загинули тисячі людей і вже 79 дітей. Це війна не тільки проти нашого народу, не тільки проти українців. Це війна проти цінностей, які нас з вами обʼєднують", - сказав Зеленський.



Він наголосив, що ми живемо, а вони убивають. Ми – 79 дитячих життів, а вони – 79 смертей.



Зеленський звернувся до європейців із закликом, що для того, щоб зупинити цю війну, потрібні такі санкції проти росії, щоб кожен росіянин знав ціну кожного пострілу.



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