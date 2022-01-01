Депутати Херсонської облради відкинули ідею створення псевдореспубліки

Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення, яким відкинули ідею створення на території області псевдореспубліки "ХНР".Про це йдеться на сторінці Верховної ради України, з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк."Сьогодні облрада Херсонщини нагадала про це окупантам, прийнявши відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка", - йдеться у дописі.Як раніше повідомляли українські спецслужби, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – «ХНР».