Депутати Херсонської облради відкинули ідею створення псевдореспубліки

Депутати Херсонської облради відкинули ідею створення псевдореспубліки
Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення, яким відкинули ідею створення на території області псевдореспубліки "ХНР".

Про це йдеться на сторінці Верховної ради України, з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Сьогодні облрада Херсонщини нагадала про це окупантам, прийнявши відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка", - йдеться у дописі.

Як раніше повідомляли українські спецслужби, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – «ХНР».

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Теги: Херсон, війна, окупація, росія
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