Депутати Херсонської облради відкинули ідею створення псевдореспубліки
Сьогодні, 21:57
Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення, яким відкинули ідею створення на території області псевдореспубліки "ХНР".
Про це йдеться на сторінці Верховної ради України, з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Сьогодні облрада Херсонщини нагадала про це окупантам, прийнявши відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка", - йдеться у дописі.
Як раніше повідомляли українські спецслужби, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – «ХНР».
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Про це йдеться на сторінці Верховної ради України, з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.
"Сьогодні облрада Херсонщини нагадала про це окупантам, прийнявши відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка", - йдеться у дописі.
Як раніше повідомляли українські спецслужби, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки – «ХНР».
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