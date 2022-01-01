У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати





Про це повідомляє



"В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями. Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі", - йдеться в повідомленні.



Як стверджує українська влада, на загальний психологічний стан вплинув указ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка щодо мобілізації військовослужбовців запасу.



Попри спроби державної пропаганди висвітлити це рішення як планове, білоруси, які підпадають під дію указу, думають над тимчасовим виїздом з країни, поки не завершиться війна Росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці ЗС Білорусі категорично відмовляються від участі у війні проти України. Щоб придушити протести військових командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерівПро це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури "В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання приймати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями. Щоб стабілізувати ситуацію з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі", - йдеться в повідомленні.Як стверджує українська влада, на загальний психологічний стан вплинув указ самопроголошеного президента Білорусіщодо мобілізації військовослужбовців запасу.Попри спроби державної пропаганди висвітлити це рішення як планове, білоруси, які підпадають під дію указу, думають над тимчасовим виїздом з країни, поки не завершиться війна Росії проти України.

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