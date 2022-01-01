Російські окупанти частково розікрали гуманітарну допомогу для Маріуполя
Сьогодні, 22:21
Російські окупанти розкрадали та взяли під контроль гуманітарну допомогу, яка призначена для жителів Маріуполя.
Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
При спробі обійти зірваний міст, гуманітарний конвой, який вирушив із Запоріжжя до Маріуполя, зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. Станом на 20:40 гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.
Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.
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Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.
При спробі обійти зірваний міст, гуманітарний конвой, який вирушив із Запоріжжя до Маріуполя, зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. Станом на 20:40 гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.
Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.
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