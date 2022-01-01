Російські окупанти частково розікрали гуманітарну допомогу для Маріуполя

Російські окупанти частково розікрали гуманітарну допомогу для Маріуполя
Російські окупанти розкрадали та взяли під контроль гуманітарну допомогу, яка призначена для жителів Маріуполя.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

При спробі обійти зірваний міст, гуманітарний конвой, який вирушив із Запоріжжя до Маріуполя, зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. Станом на 20:40 гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.

Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блок-посту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни. У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

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Теги: Україна, Маріуполь, гуманітарний конвой
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