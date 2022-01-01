На Харківщині українські воїни знищили техніку росіян і не впустили в село окупантів

Прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону перед одним із населених пунктів Харківщини.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині. Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби влучним пострілом знищили броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони.У відповідь рашисти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися наші побратими зі Збройних сил України, які змусили противника тікати.Не всі орки втекли, крім підбитого «Тигра» ворог має втрати також у самохідній артилерії. На відміну від росіян українські захисники з бою вийшли без втрат.