У Луцьку – спокійно: добрі новини від ВолиньPost за 12 березня
12 березень, 23:51
Триває сімнадцятий день війни. ЗСУ знищує ворогів, а ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті, спростовувати фейки та шукати добрі новини.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці висвітлює те, що зараз найбільше треба - позитив. Добрих новин вистачає щодня. Щоразу ми пишаємось українцями і щоразу переконуємося, що наші люди - найкращі.
Субота, 12 березня
На Сумщині тероборона голіруч зупинила колону окупантів та відібрала техніку. ФОТО, ВІДЕО
Прагнення до волі в українців неможливо відібрати. Лише уявіть, бійці голіруч зупинили три танки Росії та одну САУ. Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький додав, що внаслідок бою загинуло як мінімум двоє російських окупанти.
Росіяни зазнають страшних втрат, яких вони ніколи ще не мали, – Кирило Буданов
«Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться», – розповів начальник ГУР МО України.
І трохи статистики, аби підтвердити зазначене. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тис. осіб,
танків ‒ 362 од,
ББМ ‒ 1205 од,
артилерійських систем –135 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 33 од,
літаків – 58 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 585 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Все спокійно, – мер Луцька про ситуацію в місті на ранок 12 березня
За словами Луцького міського голови, усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно. А ще Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів.
Які відділення «Нової пошти» працюють на Волині
Оскільки на Волині - спокійно, компанія продовжує працювати. Тож відправити чи забрати очікувану посилку можна без проблем.
Список відділень, які працюють станом на 12 березня.
Українські паралімпійці здобули ще три медалі
Таким чином, тепер в активі українських паралімпійців 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні.
Щиро вітаємо наших переможців і зичимо ще більше нагород!
Волиняни вчасно отримують усі виплати
Незважаючи на непросту ситуацію в країні, волиняни отримують пенсії, субсидії та інші соціальні допомоги вчасно. Окрім того, виплати проводять навіть раніше, ніж зазвичай.
Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ
Наші солдати мають підтримку всюди! Українській армії Волинська митниця уже видала:
68 легкових автомобілів, 6 автобусів, понад 150 тисяч пачок цигарок, понад 2 тисячі виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) і понад 4 тонни виробів медичного призначення.
Окрім того, засоби особистої гігієни, ліжка і матраци, автошини, олію, каву і навіть конфіскований лосось. У той час, коли армію окупантів годують протермінованими сухпайками.
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Наш ворог трохи збіднів. Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів. Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Ще одна перемога. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.
Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення, яким відкинули ідею створення на території області псевдореспубліки "ХНР".
Херсонська обласна рада нагадала окупантам, що Херсон - це Україна. Депутати прийняли відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформаційне агентство ВолиньPost у щоденній рубриці висвітлює те, що зараз найбільше треба - позитив. Добрих новин вистачає щодня. Щоразу ми пишаємось українцями і щоразу переконуємося, що наші люди - найкращі.
Субота, 12 березня
На Сумщині тероборона голіруч зупинила колону окупантів та відібрала техніку. ФОТО, ВІДЕО
Прагнення до волі в українців неможливо відібрати. Лише уявіть, бійці голіруч зупинили три танки Росії та одну САУ. Також голова Сумської ОВА Дмитро Живицький додав, що внаслідок бою загинуло як мінімум двоє російських окупанти.
Росіяни зазнають страшних втрат, яких вони ніколи ще не мали, – Кирило Буданов
«Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться», – розповів начальник ГУР МО України.
І трохи статистики, аби підтвердити зазначене. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:
особового складу - понад 12 тис. осіб,
танків ‒ 362 од,
ББМ ‒ 1205 од,
артилерійських систем –135 од,
РСЗВ - 62 од,
засоби ППО - 33 од,
літаків – 58 од,
гелікоптерів – 83 од,
автомобільної техніки - 585 од,
кораблі / катери - 3 од,
цистерн з ППМ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.
Все спокійно, – мер Луцька про ситуацію в місті на ранок 12 березня
За словами Луцького міського голови, усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно. А ще Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів.
Які відділення «Нової пошти» працюють на Волині
Оскільки на Волині - спокійно, компанія продовжує працювати. Тож відправити чи забрати очікувану посилку можна без проблем.
Список відділень, які працюють станом на 12 березня.
Українські паралімпійці здобули ще три медалі
Таким чином, тепер в активі українських паралімпійців 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових. Українська команда йде на другому місці в медальному заліку. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні.
Щиро вітаємо наших переможців і зичимо ще більше нагород!
Волиняни вчасно отримують усі виплати
Незважаючи на непросту ситуацію в країні, волиняни отримують пенсії, субсидії та інші соціальні допомоги вчасно. Окрім того, виплати проводять навіть раніше, ніж зазвичай.
Автомобілі, їжа, одяг: що Волинська митниця передає на потреби ЗСУ
Наші солдати мають підтримку всюди! Українській армії Волинська митниця уже видала:
68 легкових автомобілів, 6 автобусів, понад 150 тисяч пачок цигарок, понад 2 тисячі виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) і понад 4 тонни виробів медичного призначення.
Окрім того, засоби особистої гігієни, ліжка і матраци, автошини, олію, каву і навіть конфіскований лосось. У той час, коли армію окупантів годують протермінованими сухпайками.
Українська армія знищила російської техніки на 5 мільярдів доларів
Наш ворог трохи збіднів. Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів. Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).
Українські військові звільнили ще два населені пункти на Чернігівщині
Ще одна перемога. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.
Депутати Херсонської обласної ради прийняли рішення, яким відкинули ідею створення на території області псевдореспубліки "ХНР".
Херсонська обласна рада нагадала окупантам, що Херсон - це Україна. Депутати прийняли відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка.
Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – спокійно: добрі новини від ВолиньPost за 12 березня
12 березень, 23:51
На Харківщині українські воїни знищили техніку росіян і не впустили в село окупантів
12 березень, 23:19
«За Україною, РФ рушить на Литву, потім інші країни Балтії», – секретар РНБО
12 березень, 22:55
Медіа