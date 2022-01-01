У Луцьку – спокійно: добрі новини від ВолиньPost за 12 березня

Субота, 12 березня

Триває сімнадцятий день війни. ЗСУ знищує ворогів, а ми продовжуємо стояти на інформаційному фронті, спростовувати фейки та шукати добрі новини.у щоденній рубриці висвітлює те, що зараз найбільше треба - позитив.вистачає щодня. Щоразу ми пишаємось українцями і щоразу переконуємося, що наші люди - найкращі.Прагнення до волі в українців неможливо відібрати. Лише уявіть, бійці голіруч зупинили три танки Росії та одну САУ. Також голова Сумської ОВАдодав, що внаслідок бою загинуло як мінімум двоє російських окупанти.«Нам відомі майже всі їхні плани. Як тільки у великих кабінетах зароджуються якісь ідеї, ми одразу про них знаємо. Ще раз кажу, всі спроби захопити Україну військовим шляхом проваляться», – розповів начальник ГУР МО України.І трохи статистики, аби підтвердити зазначене. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали:особового складу - понад 12 тис. осіб,танків ‒ 362 од,ББМ ‒ 1205 од,артилерійських систем –135 од,РСЗВ - 62 од,засоби ППО - 33 од,літаків – 58 од,гелікоптерів – 83 од,автомобільної техніки - 585 од,кораблі / катери - 3 од,цистерн з ППМ - 60,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.За словами Луцького міського голови, усі комунальні служби та підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста, працюють. Громадський транспорт курсує за графіком вихідного дня, тролейбуси возять людей безкоштовно. А ще Луцьк продовжує отримувати велику кількість допомоги від міжнародних партнерів.Оскільки на Волині - спокійно, компанія продовжує працювати. Тож відправити чи забрати очікувану посилку можна без проблем.Таким чином, тепер в активі українських паралімпійців 28 медалей: 10 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.. Випереджає українців лише Китай - лідер медального заліку Ігор у Пекіні.Щиро вітаємо наших переможців і зичимо ще більше нагород!Незважаючи на непросту ситуацію в країні, волиняни отримують пенсії, субсидії та інші соціальні допомоги вчасно. Окрім того, виплати проводять навіть раніше, ніж зазвичай.Наші солдати мають підтримку всюди! Українській армії Волинська митниця уже видала:68 легкових автомобілів, 6 автобусів, понад 150 тисяч пачок цигарок, понад 2 тисячі виробів з текстилю (рушники, ковдри, постільна білизна тощо) і понад 4 тонни виробів медичного призначення.Окрім того, засоби особистої гігієни, ліжка і матраци, автошини, олію, каву і навіть конфіскований лосось. У той час, коли армію окупантів годують протермінованими сухпайками.Наш ворог трохи збіднів. Українська армія від початку російського вторгнення знищила 2593 одиниці ворожої техніки, яка оцінюється у 5 млрд доларів, або 700 млрд рублів. Серед цієї техніки 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1205 бойових броньованих машин (ББМ).Ще одна перемога. Оборонцям вдалося звільнити ще два населених пункти і не дати при цьому можливості ворогу встановити понтонну переправу та стримати наміри ворога з просування в бік Києва.Херсонська обласна рада нагадала окупантам, що Херсон - це Україна. Депутати прийняли відповідне рішення-підвердження волі херсонців позбутися рашистів на своїй землі. Про референдум не може бути й мови! Наш народ на своїй землі, ми обрали свій шлях історично — це Україна і крапка.Ми в свою чергу нагадуємо: зберігайте спокій, холодний розум і перевіряйте всю інформацію. А ми обіцяємо шукати і висвітлювати добро і впевнені, що одного дня головною доброю новиною буде звістка про нашу перемогу!