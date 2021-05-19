Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про пріоритетні напрямки, які критично важливі для нашої країни.Уряд зосереджений на низці напрямів, які критично важливі для країни. Такими напрямками є гуманітарна допомога та евакуація людей з міст, що опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, забезпечення військових, продовольча безпека, енергетична безпека, соціальний захист населення.Денис Шмигаль розповів, що не всі із запланованих зелених коридорів працюють через агресію та підступність ворога, який постійно атакує евакуаційний транспорт, не пропускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію.«І хоча десятки тисяч людей уже вивезено, ще більше очікують нашої допомоги. І ми будемо продовжувати щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо», - запевнив прем’єр-міністр та подякував військовим, рятувальникам, водіям, священикам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють у гуманітарних коридорах та громадам, які приймають переселенців.Також Шмигаль розповів про забезпечення українських військових і запевнив, що щодня наша армія стає технічно сильнішою.Крім того, уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо.«Сьогодні вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів. Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують», - сказав Шмигаль.Ще одним важливим напрямком роботи є соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця.Також прем’єр-міністр зазначив, що незважаючи на всі зусилля влади, військових, дипломатів, міжнародних партнерів, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.«Тому перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Тому закликаю всіх! Хто може працювати та має роботу — працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій — відновлюйте діяльність. Ви — частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи», - резюмував Денис Шмигаль.