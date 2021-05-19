Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО

Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про пріоритетні напрямки, які критично важливі для нашої країни.

Уряд зосереджений на низці напрямів, які критично важливі для країни. Такими напрямками є гуманітарна допомога та евакуація людей з міст, що опинилися в умовах гуманітарної катастрофи, забезпечення військових, продовольча безпека, енергетична безпека, соціальний захист населення.

Денис Шмигаль розповів, що не всі із запланованих зелених коридорів працюють через агресію та підступність ворога, який постійно атакує евакуаційний транспорт, не пропускає гуманітарні конвої, дезінформує про ситуацію.

«І хоча десятки тисяч людей уже вивезено, ще більше очікують нашої допомоги. І ми будемо продовжувати щодня намагатися доставити гуманітарні вантажі та евакуювати людей. Ми не відступимо», - запевнив прем’єр-міністр та подякував військовим, рятувальникам, водіям, священикам, лікарям, волонтерам, простим людям, які щодня працюють у гуманітарних коридорах та громадам, які приймають переселенців.

Також Шмигаль розповів про забезпечення українських військових і запевнив, що щодня наша армія стає технічно сильнішою.

Крім того, уряд впроваджує план підтримки посівної кампанії, яка має вже невдовзі стартувати там, де це можливо.

«Сьогодні вже затвердили рішення, яким держава компенсуватиме відсотки за кредитами на покриття будь-яких витрат, пов’язаних зі здійсненням сільськогосподарської діяльності. Також аграріям будуть надаватись державні гарантії на 80% суми залучених ними кредитів. Це дозволить нашим фермерам отримати кошти на проведення посівної та бути впевненими, що у разі втрати врожаю вони не збанкрутують», - сказав Шмигаль.

Ще одним важливим напрямком роботи є соціальний захист населення. Пенсійний фонд України вже спрямував банкам та «Укрпошті» 38,3 млрд грн. Це вся сума коштів, необхідна для виплат пенсій цього місяця.

Також прем’єр-міністр зазначив, що незважаючи на всі зусилля влади, військових, дипломатів, міжнародних партнерів, ніхто поки не може сказати, що війна закінчиться вже завтра.

«Тому перебудова економіки під нові реалії має стати ключовим фундаментом для перемоги. Тому закликаю всіх! Хто може працювати та має роботу — працюйте. Хто має бізнес на територіях, де немає активних бойових дій — відновлюйте діяльність. Ви — частина економічного фронту! І зараз ви потрібні державі як ніколи», - резюмував Денис Шмигаль.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шмигаль, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку попрощалися з двома військовими, які загинули під час обстрілу аеродрому ракетами. ФОТО
8 березня крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За минулу добу українські воїни знищили 2 літаки, 2 гвинтокрили і 2 безпілотники окупантів
Сьогодні, 00:42
«Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі Білорусі у війні проти України», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:23
Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Луцьку – спокійно: добрі новини від ВолиньPost за 12 березня
12 березень, 23:51
Схожі новини
Шмигаль висунув Ляшка у кандидати на посаду міністра охорони здоров'я Шмигаль висунув Ляшка у кандидати на посаду міністра охорони здоров'я
19 травень, 2021, 12:34
На Харківщині українські воїни знищили техніку росіян і не впустили в село окупантів На Харківщині українські воїни знищили техніку росіян і не впустили в село окупантів
12 березень, 23:19
Російські окупанти частково розікрали гуманітарну допомогу для Маріуполя Російські окупанти частково розікрали гуманітарну допомогу для Маріуполя
12 березень, 22:21
У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати У Білорусі призначають росіян-командирів, щоби примусити воювати
12 березень, 21:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зло, яке бомбардує мирні міста, обстрілює машини швидкої і підриває лікарні, не зможе зупинитися на одній країні», – Зеленський
Сьогодні, 01:23
 0
За минулу добу українські воїни знищили 2 літаки, 2 гвинтокрили і 2 безпілотники окупантів
Сьогодні, 00:42
 0
«Зберігається висока ймовірність безпосередньої участі Білорусі у війні проти України», – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 00:23
 0
Що робить уряд, аби Україна не занепала. ВІДЕО
Сьогодні, 00:11
 0
13 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8