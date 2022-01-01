За минулу добу українські воїни знищили 2 літаки, 2 гвинтокрили і 2 безпілотники окупантів

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12 березня російські окупанти нанесли кілька потужних ракетних ударів по військових об'єктах України. Повітряні сили ЗСУ в свою чергу теж знищила кілька повітряних цілей росіян.
Про це повідомляють у Повітряних силах України.
12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
Крім того, протиповітряна оборона держави 12 березня знищила:
- два російські вертольоти Ка-52;
- один Су-34;
- один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
- два безпілотні літальні апарати.
Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.
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Про це повідомляють у Повітряних силах України.
12-го березня по кількох військових об’єктах Повітряних Сил нанесено потужних ракетних ударів. Три крилаті ракети рашистів перехоплено протиповітряною обороною. Втім, більшість із них таки потрапила в цілі, завдавши збитки військовій та цивільній інфраструктурі. Особливо постраждав військовий аеродром у Василькові на Київщині.
Ударна авіація Повітряних Сил продовжує наносити удари по наземних цілях – це скупчення ворожої техніки та живої сили, рашистські колони на марші та інші цілі.
Крім того, протиповітряна оборона держави 12 березня знищила:
- два російські вертольоти Ка-52;
- один Су-34;
- один невстановлений винищувач (ймовірно Су-30см або Су-34);
- два безпілотні літальні апарати.
Є дані й про ураження двох повітряних цілей винищувачами Повітряних Сил ЗС України, які потребують уточнення та підтвердження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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